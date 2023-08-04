РФ з допомогою "вагнерівців" хоче втягнути Білорусь у війну в Україні. Готує теракт

"СБУ здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі - Мозирському нафтопереробному заводі", - йдеться в повідомленні.

За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом "вагнерівців".

Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави.

"Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку", - додали в СБУ.

Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста.

Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до білорусі як учасник приватної військової компанії "Вагнера".

"Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену листування з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції", - додали в відомстві.

Операція РФ "під чужим прапором" у Чорному морі

Росія не вперше використовує операції "під чужим прапором" як провокації, сподіваючись досягти бажаних цілей. Наприклад, нещодавно спікер Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі. Причиною для цього стала відмова від "зернової угоди" та удари по українській портовій інфраструктурі.

Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що в цьому випадку РФ може опрацьовувати два варіанти такої операції - атака Росією іноземного судна, в чому звинуватить Україну або атаку з палуби самого судна, яке нібито слідуватиме під іноземним прапором.