У РФ не должно быть шанса вернуться к привычке шантажировать и убивать несогласных, - Подоляк

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк считает, что РФ - это неконкурентное государство, далекое от цивилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.
Михаил Подоляк заявил, что Украина не просто воюет уже 67 дней. Она ежедневно наглядно и документально доказывает миру главное. Свобода-бесценна.
"У варваров (Рф) не должно быть ни единого шанса вернуться к довоенной привычке коррумпировать, шантажировать и наконец массово убивать несогласных", - написал Подоляк.
Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин высказалась за усиление антироссийских санкций и расширение военно-технической помощи Украине.
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