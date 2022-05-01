У РФ не должно быть шанса вернуться к привычке шантажировать и убивать несогласных, - Подоляк

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк считает, что РФ - это неконкурентное государство, далекое от цивилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы ОП Украины Михаила Подоляка .

Михаил Подоляк заявил, что Украина не просто воюет уже 67 дней. Она ежедневно наглядно и документально доказывает миру главное. Свобода-бесценна.

"У варваров (Рф) не должно быть ни единого шанса вернуться к довоенной привычке коррумпировать, шантажировать и наконец массово убивать несогласных", - написал Подоляк.