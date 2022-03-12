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РФ делает упор на удары неуправляемыми ракетами, чтобы убить больше гражданских, - Минобороны Британии

Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия в войне против Украины целенаправленно использует для обстрелов и нанесения ударов неуправляемые ракеты, чтобы было больше жертв среди мирного населения в городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Минобороны Британии.

В оборонном ведомстве Королевства приводят данные своей разведки, согласно которым российские войска, получая мощный отпор от ВСУ, делают упор на обстрелы и бомбежки городов Украины с большого расстояния.

"За последние 24 часа авиационные и ракетные силы России осуществили удары против городов на западе Украины Луцка и Ивано-Франковска", - говорится в сообщении.

Удары неуправляемыми ракетами, которые используют рашисты с недоступных для украинских систем противовоздушной обороны территории, должны содействовать продвижению наземных сил оккупантов.

В британском Минобороны связывают использование РФ таких неуправляемых ракет с намерением увеличить количество жертв среди гражданского населения Украины.

Ранее сообщалось о том, что количество погибших в результате авиаудара по Луцкому аэропорту возросло до четырех человек.

Напомним также, что в Минобороны РФ признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску 11 марта.

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ВеликобританияАвиаударыВойна России против Украины