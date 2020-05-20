В РФ число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч

Фото: в РФ все еще фиксируют тысячи новых случаев коронавируса

За сутки заразились почти 9 тыс. россиян

В России коронавирусом заразились более 300 тыс. человек. За последние сутки инфекцию выявили у 8,7 тыс. россиян.

Об этом сообщают росСМИ.

Так, за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 8764 человек, из них 4021 (45,9%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в РФ, по состоянию на 20 мая, лабораторно подтверждено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (152,3 тыс.) и области (30 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (11,7 тыс.).

При этом за последние 24 часа выписано из больниц в связи с выздоровлением 9262 человека. Общее число выздоровевших - 85 392 человек.

Также за сутки зафиксировано 135 смертей от осложнений, вызванных COVID-19. С начала эпидемии в РФ скончалось 2972 человека.

На данный момент Россия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. У чиновника подтвердили двухстороннюю пневмонию.

Также РБК-Украина писало, что заражение вирусом подтвердили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. После этого коронавирусом заболели два российских министра - глава Минобразования и глава Минкульта.

Автор: Роман Калиниченко