РФ бросает в "горячие точки" представителей нацменьшинств, там растет недовольство, - Генштаб

Как сообщается, в связи с потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 115 тысяч своих военных с учетом как жертв, так и раненых.

При этом, по данным Генштаба, РФ потеряла в войне против Украины около 40 000 военных убитыми.

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