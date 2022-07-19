РФ бросает в "горячие точки" представителей нацменьшинств, там растет недовольство, - Генштаб

Российское командование бросает военных неславянских национальностей в самые рискованные атаки. На фоне больших потерь среди них растет недовольство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Как сообщается, в связи с потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 115 тысяч своих военных с учетом как жертв, так и раненых.
При этом, по данным Генштаба, РФ потеряла в войне против Украины около 40 000 военных убитыми.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.