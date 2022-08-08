В РФ батальоны на войну в Украину набирают уже из учителей

Так, военный комиссариат Ульяновской области попросил руководителей средних учебных заведений "оказать содействие" в поиске новых контрактников.

"Набирать добровольцев хотят непосредственно из преподавателей - ими же укомплектуют именные батальоны "Свияга" и "Симбирск", которые в скором времени отправятся в Украину", - говорится в сообщении.

Всего обоим батальонам требуется 400 бойцов. Преподавателей, пожелавших к ним присоединиться, ждет контракт сроком от полугода, а также ежемесячная зарплата от 220 тысяч рублей и единовременная выплата в 100 тысяч рублей сверху.

При этом для обычных жителей Ульяновской области условия гораздо меньше - в региональных газетах им предлагают поехать на "спецоперацию" с оплатой от 30 тысяч рублей в месяц.