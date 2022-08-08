UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ батальоны на войну в Украину набирают уже из учителей

Фото: в России из учителей комплектуют два батальона "Свияга" и "Симбирск" (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Ульяновской области РФ добровольческие батальоны для войны в Украине набирают преподавателей и учителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Так, военный комиссариат Ульяновской области попросил руководителей средних учебных заведений "оказать содействие" в поиске новых контрактников.

"Набирать добровольцев хотят непосредственно из преподавателей - ими же укомплектуют именные батальоны "Свияга" и "Симбирск", которые в скором времени отправятся в Украину", - говорится в сообщении.

Всего обоим батальонам требуется 400 бойцов. Преподавателей, пожелавших к ним присоединиться, ждет контракт сроком от полугода, а также ежемесячная зарплата от 220 тысяч рублей и единовременная выплата в 100 тысяч рублей сверху.

При этом для обычных жителей Ульяновской области условия гораздо меньше - в региональных газетах им предлагают поехать на "спецоперацию" с оплатой от 30 тысяч рублей в месяц.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.

При этом Россия во время скрытой мобилизации могла набрать более 30 тысяч добровольцев на войну против Украины. Большинство из них не имеют военного опыта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине