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В РФ батальоны на войну в Украину набирают уже из учителей

Новина українською →
Россия, Понедельник 08 августа 2022 18:45
В РФ батальоны на войну в Украину набирают уже из учителей Фото: в России из учителей комплектуют два батальона "Свияга" и "Симбирск" (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Ульяновской области РФ добровольческие батальоны для войны в Украине набирают преподавателей и учителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Так, военный комиссариат Ульяновской области попросил руководителей средних учебных заведений "оказать содействие" в поиске новых контрактников.

"Набирать добровольцев хотят непосредственно из преподавателей - ими же укомплектуют именные батальоны "Свияга" и "Симбирск", которые в скором времени отправятся в Украину", - говорится в сообщении.

Всего обоим батальонам требуется 400 бойцов. Преподавателей, пожелавших к ним присоединиться, ждет контракт сроком от полугода, а также ежемесячная зарплата от 220 тысяч рублей и единовременная выплата в 100 тысяч рублей сверху.

При этом для обычных жителей Ульяновской области условия гораздо меньше - в региональных газетах им предлагают поехать на "спецоперацию" с оплатой от 30 тысяч рублей в месяц.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.

При этом Россия во время скрытой мобилизации могла набрать более 30 тысяч добровольцев на войну против Украины. Большинство из них не имеют военного опыта.

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