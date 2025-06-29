РФ атакувала Центральний район Херсону: загинув чоловік, ще один поранений

Обстріл Херсона та області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон і Херсонську область, використовуючи різні типи безпілотників, артилерію и не тільки.

Так, вранці 24 червня ворог відкрив вогонь по Корабельному району міста. Під ударом опинилися житлові квартали, внаслідок чого постраждали 4 мирних жителі.

Крім того, вчора, 28 червня, ворог весь день атакував Херсонську область, а також Херсон. Унаслідок атак постраждали 7 цивільних осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.