РФ атакувала Центральний район Херсону: загинув чоловік, ще один поранений

Сьогодні вдень, 29 червня, російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок ворожого вогню один чоловік загинув, і ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він розповів, що ворог атакував Центральний район міста приблизно о 14:30. "На жаль, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють. Мої співчуття рідним загиблого", - пише Прокудін. Крім того, він додав, що через атаку РФ постраждав 61-річний херсонець. Чоловіка доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Наразі медики його дообстежують.