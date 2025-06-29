РФ атакувала Центральний район Херсону: загинув чоловік, ще один поранений
Сьогодні вдень, 29 червня, російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок ворожого вогню один чоловік загинув, і ще один отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Він розповів, що ворог атакував Центральний район міста приблизно о 14:30.
"На жаль, внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють. Мої співчуття рідним загиблого", - пише Прокудін.
Крім того, він додав, що через атаку РФ постраждав 61-річний херсонець. Чоловіка доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Наразі медики його дообстежують.
Обстріл Херсона та області
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон і Херсонську область, використовуючи різні типи безпілотників, артилерію и не тільки.
Так, вранці 24 червня ворог відкрив вогонь по Корабельному району міста. Під ударом опинилися житлові квартали, внаслідок чого постраждали 4 мирних жителі.
Крім того, вчора, 28 червня, ворог весь день атакував Херсонську область, а також Херсон. Унаслідок атак постраждали 7 цивільних осіб.
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