РФ атакувала два райони Харкова: з'явились кадри наслідків

Обстріли Харкова

Нагадаємо, сьогодні починаючи з 01:30 над Харковом були зафіксовані ворожі дрони. Вже о 01:54 міський голова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті, а згодом уточнив, що під удар припав на Шевченківський район.

У ніч на 26 липня окупанти атакували Харків КАБами, ракетами та дронами. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.

25 липня росіяни влучили керованою авіабомбою (КАБ) по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Через удар загинула одна людина, ще 17 - отримали поранення.

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