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РФ атакувала два райони Харкова: з'явились кадри наслідків

Середа 30 липня 2025 08:27
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РФ атакувала два райони Харкова: з'явились кадри наслідків Фото: наслідки ворожої атаки у Харкові (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 30 липня під атакою дронів опинилися два райони Харкова - Шевченківський і Слобідський. Унаслідок ударів виникли пожежі та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За даними рятувальників, у Шевченківському районі загорілися три автомобілі, автомийка та прибудова до будівлі - площа займання склала близько 210 квадратних метрів.

Пошкоджено житлові будинки, об’єкти торгівлі та транспорт. Постраждали щонайменше троє людей, двоє з них були врятовані рятувальниками.

У Слобідському районі вогонь охопив суху траву на площі 500 квадратних метрів.

На місцях працювали 37 рятувальників і 7 одиниць техніки. Аварійно-рятувальні служби ліквідовували наслідки ударів протягом усієї ночі.

Фото: наслідки ворожої атаки у Харкові (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Харкова

Нагадаємо, сьогодні починаючи з 01:30 над Харковом були зафіксовані ворожі дрони. Вже о 01:54 міський голова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті, а згодом уточнив, що під удар припав на Шевченківський район.

У ніч на 26 липня окупанти атакували Харків КАБами, ракетами та дронами. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.

25 липня росіяни влучили керованою авіабомбою (КАБ) по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Через удар загинула одна людина, ще 17 - отримали поранення.

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