В РФ "анонсують" теракти на Курській та Запорізькій АЕС. Україна відреагувала

За словами Коваленка, в росіян не спрацював сценарій звинуватити Україну в тероризмі та наступі на Курську АЕС і "тепер вони брешуть про "брудну бомбу" і нашу можливу провокацію".

"Це свідчення того, що Росія може готувати теракт", - зазначив він.

В Міністерстві закордонних справ України спростували такі повідомлення російської пропаганди.

Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що відбувається черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції.

"Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню", - зазначив він.

Тихий додав, що Україна завжди була і залишається відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх здобувати. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.