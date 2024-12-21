РФ з 2022 року вбила понад 12,3 тисяч цивільних в Україні: дані ООН

"За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб", - заявила вона на засіданні Радбезу.

Також Накаміцу наголосила, що причиною смерті близько 42% цивільних людей в Україні впродовж листопада - це саме наслідок застосування росіянами зброї далекої дії. І такий показник суттєво більший, ніж за попередні місяці.

Ба більше, заступниця генерального секретаря навела цьогорічну статистику, оприлюднену Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні. Згідно з цими даними, у період із 1 січня по 30 листопада внаслідок ударів авіаційними бомбами загинули 341 мирний житель, а 1803 особи зазнали поранень. Це у три та шість разів перевищує відповідні показники минулого року.