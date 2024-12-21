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РФ з 2022 року вбила понад 12,3 тисяч цивільних в Україні: дані ООН

Субота 21 грудня 2024 04:01
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РФ з 2022 року вбила понад 12,3 тисяч цивільних в Україні: дані ООН Фото: втрати цивільних через війну у 2024 році порівняно з 2023 зросли (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, ООН зафіксувала загибель понад 12,3 тисячі загиблих серед цивільного населення. Крім того, ще понад 27,8 тисячі поранених.

Про це заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб", - заявила вона на засіданні Радбезу.

Також Накаміцу наголосила, що причиною смерті близько 42% цивільних людей в Україні впродовж листопада - це саме наслідок застосування росіянами зброї далекої дії. І такий показник суттєво більший, ніж за попередні місяці.

Ба більше, заступниця генерального секретаря навела цьогорічну статистику, оприлюднену Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні. Згідно з цими даними, у період із 1 січня по 30 листопада внаслідок ударів авіаційними бомбами загинули 341 мирний житель, а 1803 особи зазнали поранень. Це у три та шість разів перевищує відповідні показники минулого року.

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