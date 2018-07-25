В результате теракта на юго-западе Сирии погибли более 30 человек

Взрыв совершил террорист-смертник

В результате взрыва в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии погибли 38 человек. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).

Как сообщается, в результате взрыва, который совершил террорист-смертник, еще около 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Вместе с тем, согласно информации государственного агентства SANA, взрывное устройство успел привести в действие только один смертник.

Еще два террориста и их сообщники были убиты правоохранителями.

В свою очередь, сирийские власти называют причастной к теракту группировку "Исламское государство".

Напомним, ранее сообщалось, что российская авиация активизировала свои бомбардировки в Сирии по позициям террористической организации "Исламское государство".

Также сообщалось, что израильские военные применили против ракет, выпущенных на сирийской территории вблизи границы Израиля в ходе внутренних столкновений, системы ПРО "Праща Давида".

Кроме того, ранее авиация Израиля нанесла удар по одному из военных объектов в сирийском Масьяфе.