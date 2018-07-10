В Афганистане в результате теракта погибли 10 человек
Еще 4 человека получили ранения
В результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в городе Джелалабад (Афганистан) погибли по меньшей мере 10 человек, еще 4 человек получили травмы. Об этом сообщает Reuters.
По предварительной информации, террорист-смертник взорвал автомобиль с взрывчаткой.
Как сообщается, среди жертв теракта было два сотрудника службы безопасности афганистана и 8 гражданских.
#BREAKING: Suicide bomber kills 10 in #Afghan city of #Jalalabad https://t.co/OPyakAs5ww pic.twitter.com/ZHz3MAMxl1Arab News (@arabnews) July 10, 2018
Suicide bomber kills 10 in Afghan city of Jalalabad https://t.co/7g6MKOPL0j pic.twitter.com/nioEokzgIX— TODAY (@todayng) July 10, 2018
Suicide bomber kills 10 in Afghan city of Jalalabad: official https://t.co/bzVNhQgY2t— The Daily Star (@DailyStarLeb) July 10, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что боевики радикальной группировки "Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских полицейских и двух гражданских в провинции Багдис на западе Афганистана.
Ранее также сообщалось, что в Афганистане в результате очередной атаки членов группировки "Талибан" погибли по меньшей мере 30 человек.