В Афганистане в результате теракта погибли 10 человек

Еще 4 человека получили ранения

В результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в городе Джелалабад (Афганистан) погибли по меньшей мере 10 человек, еще 4 человек получили травмы. Об этом сообщает Reuters.

По предварительной информации, террорист-смертник взорвал автомобиль с взрывчаткой.

Как сообщается, среди жертв теракта было два сотрудника службы безопасности афганистана и 8 гражданских.

Suicide bomber kills 10 in Afghan city of Jalalabad https://t.co/7g6MKOPL0j pic.twitter.com/nioEokzgIX — TODAY (@todayng) July 10, 2018

Suicide bomber kills 10 in Afghan city of Jalalabad: official https://t.co/bzVNhQgY2t — The Daily Star (@DailyStarLeb) July 10, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что боевики радикальной группировки "Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских полицейских и двух гражданских в провинции Багдис на западе Афганистана.

Ранее также сообщалось, что в Афганистане в результате очередной атаки членов группировки "Талибан" погибли по меньшей мере 30 человек.