В Афганистане в результате теракта погибли 10 человек

Новости Происшествия 10.07.2018 - 12:18
Фото: теракт в Афганистане (twitter.com/etribune)
Фото: теракт в Афганистане (twitter.com/etribune)

Еще 4 человека получили ранения

В результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в городе Джелалабад (Афганистан) погибли по меньшей мере 10 человек, еще 4 человек получили травмы. Об этом сообщает Reuters.

По предварительной информации, террорист-смертник взорвал автомобиль с взрывчаткой.

Как сообщается, среди жертв теракта было два сотрудника службы безопасности афганистана и 8 гражданских.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что боевики радикальной группировки "Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских полицейских и двух гражданских в провинции Багдис на западе Афганистана.

Ранее также сообщалось, что в Афганистане в результате очередной атаки членов группировки "Талибан" погибли по меньшей мере 30 человек.

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