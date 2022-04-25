В результате сегодняшних ударов по Харьковской области погибли 3 мирных жителя, - глава ОВА

В результате сегодняшних обстрелов Харьковской области погибли три мирных жителя. Также среди гражданских есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"Сегодня от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и расположенных рядом сел. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам", - написал в Telegram глава ОВА.
По его словам, в результате ударов оккупантов погибли три мирных жителя, один человек ранен.
Синегубов добавил, что из-за дневных обстрелов ранения получили двое гражданских в Золочевском районе.
Напомним, российские оккупанты не прекращали обстрелы Харьковской области на Пасху. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
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