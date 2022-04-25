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В результате сегодняшних ударов по Харьковской области погибли 3 мирных жителя, - глава ОВА

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Харьков, Понедельник 25 апреля 2022 16:33
В результате сегодняшних ударов по Харьковской области погибли 3 мирных жителя, - глава ОВА Фото: при обстреле Харьковской области 25 апреля погибли три мирных жителя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате сегодняшних обстрелов Харьковской области погибли три мирных жителя. Также среди гражданских есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Сегодня от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и расположенных рядом сел. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам", - написал в Telegram глава ОВА.

По его словам, в результате ударов оккупантов погибли три мирных жителя, один человек ранен.

Синегубов добавил, что из-за дневных обстрелов ранения получили двое гражданских в Золочевском районе.

Напомним, российские оккупанты не прекращали обстрелы Харьковской области на Пасху. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

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