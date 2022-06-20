В результате ракетных ударов по Одесской области есть раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко .

"Ночью и в течение дня противник совершил ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры, к сожалению, есть и раненые", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

В результате ракетного удара произошел пожар логистического продовольственного склада в Одессе. Всего днем Россия выпустила на юге Украины 14 ракет.