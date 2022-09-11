В результате ракетного удара по Харькову погиб работник предприятия, еще один получил травму

Как уточнил Синегубов, в результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб мужчина - работник предприятия. Спасатели продолжают поисковые работы.

На другом объекте в Чугуевском районе медики экстренной помощи госпитализировали 35-летнего мужчину. Работник получил взрывную травму.

В свою очередь Терехов рассказал, что в Харькове сложная ситуация после ракетного обстрела.

"Агрессор знал, куда бил, и бил фактически по мирному населению. Его целью сегодня было максимально досадить харьковчанам за успехи ВСУ на фронте. Не буду скрывать - последствия ракетных ударов тяжелые", - сообщил мэр.

По его словам, зарево пожара видит весь город.

ГСЧС, энергетики и другие коммунальные службы продолжают восстановительные работы.

Напомним, сегодня, 11 сентября, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Всего сегодня вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Один из ударов пришелся на крупнейшую в Украине харьковскую ТЭЦ.

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