В результате обстрелов Сумской области есть погибший, - ОВА

Сегодня, 23 июля, россияне несколько раз обстреляли громады Сумской области. В результате атак оккупантов погиб мирный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в эфире телемарафона.
"В Белопольской громаде было прямое попадание российского артиллерийского снаряда в трактор, погиб фермер", - рассказал Живицкий.
При этом, по его словам, россияне обстреляли Шалыгинскую и Краснопольскую громады из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
Также по населенным пунктам Хотинской и Николаевской громад оккупанты выпустили 10 ракет из двух самолетов.
Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня утром атаковали Сумскую область. В частности, в Белопольской общине было два прилета из гранатомета.
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