В результате обстрелов Сумской области есть погибший, - ОВА

"В Белопольской громаде было прямое попадание российского артиллерийского снаряда в трактор, погиб фермер", - рассказал Живицкий.

При этом, по его словам, россияне обстреляли Шалыгинскую и Краснопольскую громады из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Также по населенным пунктам Хотинской и Николаевской громад оккупанты выпустили 10 ракет из двух самолетов.