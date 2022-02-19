В результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

Как отмечается в сообщении, противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Кроме того, в Донецкий области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"Оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Подчеркиваем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.