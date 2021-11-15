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В результате нападения повстанцев в Буркина-Фасо погибли 20 человек, большинство - полицейские

Автор: Анна Полисученко

В Буркина-Фасо в результате нападения повстанцев погибли по меньшей мере 19 военных полицейских. Также жертвой стало одно гражданское лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Количество жертв может быть выше, что делает нападение одним из самых смертоносных на войска Буркина-Фасо.

Нападение было направлено на пост военной полиции у золотого прииска Ината. Вооруженные силы Буркина-Фасо сообщили, что "отряд жандармерии стал объектом террористического нападения".

Сообщается, что при этом выжили 22 человека.

Атака произошла через два дня после другого нападения, в результате которого семь полицейских были убиты в граничащем с Нигером и Мали регионе.

Группы исламистских боевиков, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", действуют в районе трех границ, где несколько стран, включая Францию, Чад, Нигер, Мали и Буркина-Фасо, разместили сотни военнослужащих.

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Буркина-Фасо