В результате ДТП в Польше погибли украинцы

В результате автомобильной аварии в Польше, которая произошла в ночь с 13 на 14 апреля, погибли граждане Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, инцидент произошел близ Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши. Автомобиль, в котором находились двое украинцев и 2 гражданина Грузии, врезался в придорожное дерево на автодороге Ружанка-Воплавок.

В результате аварии погибли двое пассажиров – граждане Украины 23 и 30 лет. Еще двое граждан Грузии - водитель и третий пассажир - получили травмы.

"Погибли пассажиры, что сидели в правой стороне автомобиля. Сила удара в дерево была настолько велика, что двигатель выпал, он лежал на расстоянии 12 метров", - отметили представители польской полиции.

Сейчас полиция изучает обстоятельства аварии. У водителя взяли кровь, чтобы проверить, не находился ли он в состоянии алкогольного опьянения на момент инцидента.

Напомним, 23 марта в результате наезда автомобиля в населенном пункте Бжезинк в Польше погибла группа граждан Украины. Легковой автомобиль BMW въехал в группу из 5 человек, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет. Пешеходы шли не соответствующей полосой движения, нарушая правила дорожного движения.

Ранее, в польском городе Краков на ремонтных работах стен королевского замка Вовель в результате оползня и обвала стены погиб 45-летний украинский работник.