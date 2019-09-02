Во Львовской области в ДТП с маршруткой пострадали более 10 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На момент ДТП в салоне автобуса находились 24 человека

В результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса во Львовской области получили телесные повреждения более 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что на момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в салоне автобуса находились 24 человека. С телесными повреждениями в больницу доставлены более десяти человек.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в городе Моршин, Стрыйского района. Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус Мерседес и грузовик КамАЗ, - сообщает Главное управление Нацполиции во Львовской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, сегодня в Польше в Малопольском воеводстве автобус со школьниками столкнулся с грузовиком и автомобилем, в результате чего пострадали 27 человек. Среди них 7 пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на трассе Благовещенское-Николаев столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего погибли двое детей и мужчина.

Кроме того, в Полтавском районе в результате столкновение двух автомобилей погиб человек. Также в результате инцидента еще четверо человек пострадали.