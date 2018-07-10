В результате ДТП в Киевской области один человек погиб, еще 5 травмированы
По факту ДТП в Киевской области открыто уголовное производство
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Киевской области погиб один человек, еще 5 травмированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Как отмечается, авария произошла вчера вечером на трассе Киев-Знаменка вблизи с. Росава.
"Водитель автомобиля Ford fusion не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mersedes benz vito", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погиб водитель Ford, а водитель Mersedes и 4 пассажира получили телесные повреждения, сейчас они госпитализированы.
По указанному факту открыто дело.
Фото: ДТП в Киевской области kv.npu.gov.ua)
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в результате ДТП погиб ребенок.