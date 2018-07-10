В результате ДТП в Киевской области один человек погиб, еще 5 травмированы

По факту ДТП в Киевской области открыто уголовное производство

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Киевской области погиб один человек, еще 5 травмированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, авария произошла вчера вечером на трассе Киев-Знаменка вблизи с. Росава.

"Водитель автомобиля Ford fusion не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mersedes benz vito", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель Ford, а водитель Mersedes и 4 пассажира получили телесные повреждения, сейчас они госпитализированы.

По указанному факту открыто дело.

Фото: ДТП в Киевской области kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в результате ДТП погиб ребенок.