В результате ДТП в Индии погибли 10 человек

Фото: Индия (flickr)

На севере Индии произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате инцидента погибли 10 человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

Авария произошла в городе Морадабад в 177 км от столицы страны Нью-Дели.

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли десять человек. Также есть пострадавшие, но их количество не уточняется.

По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за густого тумана.

Напомним, в начале января неподалеку от индийской столицы Дели обрушилась крыша одного из крематориев. В рзультате инцидента погибли по меньшей мере 25 человек, еще несколько получили ранения.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в рынок сельскохозяйственной продукции в китайской провинции Ганьсу. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 14 человек получили ранения.