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В результате ДТП с фурой затруднено движение в направлении Житомира

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 10:17
В результате ДТП с фурой затруднено движение в направлении Житомира
Фото: ДТП (facebook.com/zhytomyrpatrolpolice/)

Сегодня утром произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей

На автодороге "Киев -Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), движение в направлении Житомира затруднено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомирской области.

Сообщается, что сегодня, 16 ноября около 6:30 утра, на 75 километре автодороги "Киев-Чоп" произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, а именно DAF и ЗИЛ.

По предварительной информации водитель DAF не придерживался дистанции и совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ, пострадавших нет. В дальнейшем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира затруднено.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Качалы (Киевская область) пьяный водитель сбил двух детей и скрылся с места происшествия. 

14 ноября в Украине произошло 1358 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали 96 человек, 11 погибли.

Кроме того, 12 ноября в результате аварии с диким животным на территории Чернобыльской зоны пострадали четверо иностранцев: водитель авто и трое пассажиров.

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