В результате ДТП в Бродах погибли двое человек

Водитель Citroen не предоставил преимущество в движении грузовику

В Бродах результате столкновения автомобиля Citroen Berlingo с грузовиком DAF-XF105.460 погибло двое человек. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 24 июля в 23:20 по ул. Тернопольской. Водитель Citroen, житель с. Детковцы Бродовского района 1963 года рождения, выехал на автодорогу сообщением “Киев-Чоп” и не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате этого случилось ДТП.

В результате аварии от полученных травм погибли на месте происшествия водитель Citroen и его пассажир - жительница г. Броды 1970 года рождения. Отмечается, что грузовиком управлял житель с. Дубровка Ужгородского района Закарпатской области 1992 года рождения. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, 24 июля в результате ДТП на трассе Киев-Одесса погибли два человека. Авария произошла у поворота на поселок Ивановка - легковой автомобиль столкнулся с "Камазом".

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.