В Одессе автомобиль въехал в ЛЭП, есть погибшие

В результате аварии в Одессе, которая произошла сегодня, 8 июня, на Люстдорфской дороге погибли два человека, еще четверо ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Одесской области.

По информации полиции, 25-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой линии электропередач.

"Водитель погиб на месте происшествия. На момент аварии кроме водителя в автомобиле находились пятеро пассажиров. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. Одна из пассажирок, личность которой не установлена, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении", - сообщили в полиции.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и продолжается следствие.

Напомним, в Харьковской области в результате ДТП пострадали двое подростков. Как сообщалось, авария произошла в Люботине: автомобиль Renault столкнулся со скутером.

Как сообщало РБК-Украина, 7 июля в Польше на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке произошла авария украинского пассажирского автобуса, в результате которой пострадали 11 человек.