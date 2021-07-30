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В результате атак талибов в Кандагаре убиты десятки и ранены сотни мирных жителей, - ООН

Автор: Дмитрий Кузнецов

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила о десятках погибших и сотнях раненых мирных жителях при атаке боевиков движения "Талибан" на Кандагар. В организации подчеркнули, что реальные цифры жертв и пострадавших могут быть выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МООНСА.

"Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Кандагаре и его окрестностях на фоне продолжающихся атак талибов на город. С 16 июля ранены более 230 мирных жителей", - отметили в организации.

При этом в МООНСА подчеркнули, что реальные цифры пострадавших могут быть намного выше. "Достоверные сообщения о десятках убитых мирных жителях", - указали в миссии.

"Работаем над установлением фактов о причинении вреда гражданскому населению", - добавили в организации и предупредили о серьезных последствиях для гражданского населения, если боевые действия не прекратятся.

Напомним, сегодня, 30 июля, штаб-квартира ООН в афганском Герате подверглась обстрелу из гранатометов и артиллерии.

Отметим, по данным США, в Афганистане растет число жертв среди мирных жителей из-за атак талибов.

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АфганистанТалибанООН