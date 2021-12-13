Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнему водителю объявили о подозрении

Вчера, 12 декабря, в Луцке несовершеннолетний водитель въехал в толпу пешеходов. Полиция объявила о подозрении виновнику дтп.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
За причинение тяжких телесных повреждений подростку грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
Сейчас несовершеннолетний виновник находится в изоляторе временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения.
Фото: несовершеннолетнему виновнику ДТП в Луцке объявили о подозрении (vl.npu.gov.ua)
В результате аварии пострадали шесть человек: