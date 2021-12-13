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Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнему водителю объявили о подозрении

Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 12 декабря, в Луцке несовершеннолетний водитель въехал в толпу пешеходов. Полиция объявила о подозрении виновнику дтп.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

За причинение тяжких телесных повреждений подростку грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Сейчас несовершеннолетний виновник находится в изоляторе временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Фото: несовершеннолетнему виновнику ДТП в Луцке объявили о подозрении (vl.npu.gov.ua)

Подробности ДТП в Луцке 12 декабря:

  • автопроисшествие произошло около 14 часов дня.
  • игнорируя требования патрульных об остановке - несовершеннолетний водитель автомобиля Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу.
  • после этого подросток продолжил движение и столкнулся с деревом и дорожным знаком;

В результате аварии пострадали шесть человек:

  • 39-летняя женщина попала в реанимацию, где до сих пор пребывает на сегодняшний день;
  • 5-летний сын пострадавшей женщины был госпитализирован в областную больницу;
  • еще четыре женщины получили ушибы и переломы.
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ДТПЛуцк