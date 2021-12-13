Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнего водителя задержали

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. По факту дорожно-транспортного происшествия расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Что произошло

Убегая от экипажа патрульных и не выполняя законные требования полицейских об остановке, водитель Renault Megane промчался на "красный" свет и въехал в людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

После столкновения несовершеннолетние водитель и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские с гражданами.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5 - летний сын - в областной больнице; еще 4 женщин получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Установлено, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе Луцкого высшего профессионального училища, являются местными жителями. Семьи и виновника, и несовершеннолетних пассажиров на учетах службы по делам детей не состоят.