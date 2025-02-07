Резонансна справа про зґвалтування дівчинки на Закарпатті: суд оголосив вирок

Резонансна справа

Відомо, що у серпні 2021 року на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Кривдниками були односельці потерпілої, з якими вона товаришувала. Хлопці знімали насильство на камеру, а потім поширили відео. Бабуся дівчинки звернулася до поліції.

У березні 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома підлітками. Їм призначили по п'ять років позбавлення волі та звільнили від покарання з випробувальним терміном на два роки.

Також суд частково задовольнив позов потерпілої на суму 450 тисяч гривень і стягнув на її користь 180 тисяч гривень.

Після того як кривдників звільнили від покарання, у мережі спалахнув скандал, якому дали розголосу. Згодом суд скасував "м'який вирок" для підлітків.

Крім того, у жовтні 2024 року з'явилася інформація, що двоє фігурантів справ після досягнення повноліття захотіли мобілізуватися до армії. У Міноборони заявили, що їм було відмовлено.

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