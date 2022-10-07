Резніков звернувся до російської армії: ви ще можете врятувати Росію від трагедії

Російські військові ще можуть урятувати майбутнє РФ і не загинути на війні в Україні. Для цього достатньо здатися в полон та не виконувати злочинні накази керівництва.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.
"Ви знаєте, що в Україні ви нікого не звільняєте. Ви знищуєте цілі міста, де зовсім недавно вас вважали добрими сусідами і говорили російською мовою. Тепер посіяна ворожнеча на покоління вперед", - заявив він.
Резніков зазначив, що керівництво РФ відсиджується в Москві чи країнах НАТО, проти кого виступає Кремль.
"Багато хто з вас зрозумів - вас відправили помирати не за праву справу. Може, тому ваш ховається в бункері, а не тримає удар поряд з вами. Він боїться вашого прозріння і зневаги", - сказав міністр.
Глава Міноборони попередив, що на війні в Україні загинуть ще тисячі солдатів Росії. При цьому керівництво РФ намагатиметься покласти провину на армію.
"Ще тисячі російських хлопців загинуть, ще більше залишаться без рук і ніг. Але їх зганьблять, а вас зроблять винними... Згадайте війни в Чечні. Вас уже зраджують ті, хто воює в Tik-Tok", - додав він.
Міністр закликав російських військових здаватися в полон і врятувати РФ від трагедії та приниження.
"Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми досягнемо трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію від приниження", - наголосив Резніков.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна в Україні стала наймасштабнішою з часів Другої світової.
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