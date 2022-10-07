UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков звернувся до російської армії: ви ще можете врятувати Росію від трагедії

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові ще можуть урятувати майбутнє РФ і не загинути на війні в Україні. Для цього достатньо здатися в полон та не виконувати злочинні накази керівництва.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Ви знаєте, що в Україні ви нікого не звільняєте. Ви знищуєте цілі міста, де зовсім недавно вас вважали добрими сусідами і говорили російською мовою. Тепер посіяна ворожнеча на покоління вперед", - заявив він.

Резніков зазначив, що керівництво РФ відсиджується в Москві чи країнах НАТО, проти кого виступає Кремль.

"Багато хто з вас зрозумів - вас відправили помирати не за праву справу. Може, тому ваш ховається в бункері, а не тримає удар поряд з вами. Він боїться вашого прозріння і зневаги", - сказав міністр.

Глава Міноборони попередив, що на війні в Україні загинуть ще тисячі солдатів Росії. При цьому керівництво РФ намагатиметься покласти провину на армію.

"Ще тисячі російських хлопців загинуть, ще більше залишаться без рук і ніг. Але їх зганьблять, а вас зроблять винними... Згадайте війни в Чечні. Вас уже зраджують ті, хто воює в Tik-Tok", - додав він.

Міністр закликав російських військових здаватися в полон і врятувати РФ від трагедії та приниження.

"Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми досягнемо трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію від приниження", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна в Україні стала наймасштабнішою з часів Другої світової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій РезніковРосійська ФедераціяВійна в Україні