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Резников заявил, что РФ "экономически не справляется на Донбассе"

Донбасс, Воскресенье 08 ноября 2020 00:01
Резников заявил, что РФ "экономически не справляется на Донбассе"
Фото: Алексей Резников (Радио Свобода)
Автор: РБК-Украина

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что России стала невыгодна война на Донбассе. Так, РФ не может обеспечить рабочие места.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По словам Резникова экономически Россия уже не справляется на Донбассе.

"Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать приблизительно 3-3,5 миллиона людей на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, ставить вопрос о поддержании порядка", - говорит министр.

По его словам, РФ не может обеспечить рабочие места, а в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях. По его словам, государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований с Донбасса и возврат контроля над госграницей.

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Новости Украины Общество ДонбассАлексей Резников

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