Резніков закликав Німеччину долучитися до створення "морської коаліції" для України

Вчора Резніков провів зустріч з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром в рамках його візиту до України. Вони обговорили поточний стан оборонного співробітництва між країнами та перспективи його розвитку.

Міністр оборони зазначив, що західне, і, зокрема, німецьке озброєння є одним із важливих складових, що допомагають захищати Україну та давати відсіч ворогу.

Резніков також поінформував про досвід боротьби з російськими дронами та запросив Німеччину до співпраці за цим напрямом.

До того ж, він закликав Берлін долучитися до створення на підтримку України "морської коаліції", що стало б значною контрибуцією у розвиток спроможностей ВМС ЗСУ та сталою запорукою забезпечення безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях.

"Ми вже маємо "танкову коаліцію", Рамштайн - це також коаліція. Всі вони працюють заради єдиної мети - перемоги України. Наше спільне завдання - побудувати міцну систему міжнародної безпекової архітектури, і безпека судноплавства в Чорному та Азовському морях є важливим елементом у цій системі. Вже деякі наші європейські партнери є в складі цієї коаліції. І я б дуже хотів, щоб Німеччина теж стала її частиною", - сказав міністр оборони.

Політики також розглянули низку практичних кроків із посилення оборонних спроможностей України за підтримки Німеччини. Зокрема, можливість розширення тренінгових програм для українських захисників у ФРН.

Броєр висловив слова підтримки Україні та наголосив, що здобутий українськими бійцями досвід є важливим і для ЗС Німеччини.

"Я бачив українських воїнів під час підготовки в Німеччині, спостерігав за навчанням в Україні. Вражений їх високим рівнем професіоналізму та мотивації. Нам є чому вчитися один в одного. Вірю, що тісна взаємодія між нашими країнами сприятиме посиленню безпеки в Європі. Хочу запевнити, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Політики також акцентували на необхідності подальшої інтенсифікації співпраці для забезпечення нагальних потреб Сил оборони України.