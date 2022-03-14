Резников про усиление ПВО и ПРО: это сейчас главный приоритет

"Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города", - рассказал министр обороны Украины.

Он отметил, что усиление наших систем противоздушной и противоракетной обороны – главный приоритет.

"Усиление ПВО и ПРО – сейчас главный приоритет, мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие. Откровенную скажу – это непросто. Ведь не все, кто принимает соответствующие решения, обладают такой же силой духа, как украинские граждане", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что сейчас делается все возможное и невозможное, чтобы спасти тех, кто в когтях врага, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. А также укрепить армию и перезапустить экономику в условиях войны.

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