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Резніков показав атестат, який Росія підготувала для школи Ізюма

Фото: Олексій Резніков, мінстр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час окупації Ізюму Харківської області, Росія підготувала власні шкільні атестати для захопленого міста. Усі ці документи в майбутньому стануть доказами у суді проти країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

За словами Резнікова, усі ці балачки Росії про псевдореферендуми, є всього-на-всього профанацією. Москва одразу планувала захопити якомога більше територій України, а знайдені у звільненому Ізюмі документи, є черговим доказом цього.

"Але ми їх виженемо з нашої землі. Документи окупантів, як отой шкільний атестат з Ізюма Харківської області, матимуть законний статус лише в трибуналі", - додає Резніков.

Фото: атестат, який окупанти підготували для захопленого Ізюма (twitter.com/oleksiireznikov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни, 11 вересня, звільнили Ізюм та підняли над будівлею міськради українські прапори.

Наше видання показувало фотографії зі звільненого міста, яке потроху почало повертатися до нормального життя.

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