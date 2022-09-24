Резніков показав атестат, який Росія підготувала для школи Ізюма

За словами Резнікова, усі ці балачки Росії про псевдореферендуми, є всього-на-всього профанацією. Москва одразу планувала захопити якомога більше територій України, а знайдені у звільненому Ізюмі документи, є черговим доказом цього.

"Але ми їх виженемо з нашої землі. Документи окупантів, як отой шкільний атестат з Ізюма Харківської області, матимуть законний статус лише в трибуналі", - додає Резніков.

Фото: атестат, який окупанти підготували для захопленого Ізюма (twitter.com/oleksiireznikov)