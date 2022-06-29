Резников поговорил с Ллойдом Остином накануне саммита НАТО: что обсуждали

Министр обороны Украины Алексей Резников созвонился со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обсудили очередной пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.
"Накануне саммита НАТО созвонился с другом Ллойдом Остином.
Напомним, ранее стало известно, что США работают над новым пакетом помощи для Украины. Позже в Белом доме заявили, что Вашингтон предоставит Киеву норвежские системы ПВО NASAMS.
По данным Politico, украинские войска уже проходят подготовку по использованию зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены Альянса на саммите в Мадриде согласуют комплексный пакет новой помощи Украине.