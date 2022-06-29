Резников поговорил с Ллойдом Остином накануне саммита НАТО: что обсуждали

Министр обороны Украины Алексей Резников созвонился со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обсудили очередной пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

Напомним, ранее стало известно, что США работают над новым пакетом помощи для Украины. Позже в Белом доме заявили, что Вашингтон предоставит Киеву норвежские системы ПВО NASAMS.

По данным Politico, украинские войска уже проходят подготовку по использованию зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены Альянса на саммите в Мадриде согласуют комплексный пакет новой помощи Украине.