Резников назвал ключевой критерий для амнистии после войны на Донбассе

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подчеркул, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

Об этом министр заявил в интервью Zn.ua.

Он вновь отметил, что после деоккупации не будет амнистии для всех участников военных действий со стороны боевиков.

"Вопрос, кто это будет делать. Нам необходимо создать некие временные судебные инстанции, в том числе с международным присутствием, чтобы обеспечить доверие, так как без доверия эта система работать не будет. Возможно, это будут временные комиссии. Это не означает, что человек не может появиться позже — через несколько лет, но тогда уже будут работать украинские суды, прокуратура, правоохранительные органы. Ключевым элементом разграничения в амнистии будет тяжесть совершенного правонарушения", - заявил Резников.

Напомним, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявлял о необходимости объявить всеобщую амнистию. Без этого, по его словам, невозможно будет достичь мира на Донбассе. Спустя время Фокин был уволен с должности и выведен из состава делегации.

Резников также подчеркнул, что переговоры в Минском формате не приведут к прекращению войны на Донбассе. Это лишь площадка для более мелких консультаций.

Кроме этого, министр уверен, что полноценная реинтеграция Донбасса займет по меньшей мере 25 лет. По его словам, утверждения, что реинтеграция возможна за год-два, появляются из-за непонимания.