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Резкий спад: в Украине 610 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 610 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве и Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 425 человек; летальных исходов - 17; выздоровели - 434 человека. Вчера протестовали методом ПЦР - 10 642 человека, методом ИФА - 1493 лица, экспресс-тестами - 7496 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 275 171 человека;
  • выздоровели - 2 201 433 лица;
  • летальных случаев - 53 474.

Напомним, вчера сообщили о 1003 новых случаях коронавируса.

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