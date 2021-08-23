Резкий спад: в Украине 610 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 610 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве и Черновицкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 425 человек; летальных исходов - 17; выздоровели - 434 человека. Вчера протестовали методом ПЦР - 10 642 человека, методом ИФА - 1493 лица, экспресс-тестами - 7496 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, вчера сообщили о 1003 новых случаях коронавируса.