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Резкий спад. В Украине 4821 новый случай коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав обновил COVID-статистику в Украине, за сутки заболел еще 4821 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 2092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1116 человек. Протестировали методом ПЦР - 16 214 человек, методом ИФА - 2525 человек, экспресс-тестами - 11 848 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 460 010 человек;
  • выздоровели - 2 264 523 лица;
  • летальных случаев - 56 889.

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