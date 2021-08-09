Резкий спад: в Украине 300 новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 300 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 400 человек; летальных исходов - 5; выздоровел - 281 человек. Протестировали методом ПЦР - 9 383 человека, методом ИФА - 1 424 человека, экспресс-тестами - 5 913 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.
За все время пандемии в Украине: