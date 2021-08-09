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Резкий спад: в Украине 300 новых COVID-случаев

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 300 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 400 человек; летальных исходов - 5; выздоровел - 281 человек. Протестировали методом ПЦР - 9 383 человека, методом ИФА - 1 424 человека, экспресс-тестами - 5 913 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболел - 2 259 451 человек;
  • выздоровели - 2 191 202 человека;
  • летальных исходов - 53 100.

Напомним, во Львовской области выявили семь случаев "Дельта" штамма.

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