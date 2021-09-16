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Резкий рост. В Украине впервые с мая более 5 тысяч новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 5744 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 1507 человек; летальных случаев - 101; выздоровели - 1499 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 34 420 человек, методом ИФА - 7942 лица, экспресс-тестами - 30 569 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.

Более 5000 новых случаев коронавируса в прошлый раз было 20 мая.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 331 540 человек;
  • выздоровели - 2 226 629 человек;
  • летальных случаев - 54 651.

Напомним, глава Минздрава Ляшко объяснил увеличение случаев COVID.

Отметим, украинские ученые прогнозировали более 5 тысяч случаев коронавируса за сутки.

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