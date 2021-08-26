ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Резкий рост: в Украине 1581 новый случай коронавируса

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 08:14
Резкий рост: в Украине 1581 новый случай коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко возросло число новых COVID-случаев, за сутки заразился 1581 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки

Госпитализировали 464 человека; летальных исходов - 45; выздоровели - 1269 человек.

Протестовали методом ПЦР - 23 120 человек, методом ИФА - 7427 человек, экспресс-тестами - 21 880 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

За все время пандемии в Украине

Заболели - 2 278 171 человека; выздоровели - 2 203 429 человек; летальных случаев - 53 566.

Напомним, ВОЗ призвала осенью готовиться к новой волне пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать