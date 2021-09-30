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Резкий рост. В Украине 11 757 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса. За сутки больше всего случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Предыдущий раз более 11 тысяч новых случаев было 29 апреля.

За сутки

В Украине госпитализировали 2556 человек; летальных случаев - 194; выздоровели - 3839 человек.

Протестовали:

  • методом ПЦР - 46 604 лица,
  • методом ИФА - 10 626 человек,
  • экспресс-тестами - 36 126 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Харьковской (1087),
  • Львовской (927),
  • Днепропетровской (926),
  • Одесской (752),
  • Донецкой (739) областях.

За все время пандемии

В Украине заболели 2 423 379 человек; выздоровели - 2 255 191 человек; летальных случаев - 56 274.

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