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Резкий рост. В Украине более 10 тысяч новых случаев коронавируса и почти 200 смертей

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Киев, Четверг 13 января 2022 08:19
Резкий рост. В Украине более 10 тысяч новых случаев коронавируса и почти 200 смертей Фото: в Украине за сутки заразились коронавирусом более 10 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 046 новых случаев коронавируса и 191 смерть. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 1676 человек; летальных исходов - 191; выздоровели - 7 202 человека. Протестировали методом ПЦР - 36 660 человек, методом ИФА - 6072, экспресс-тестами - 36 315.

Больше всего новых заражений в Киеве (997), Львовской (949), Ивано-Франковской (983) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 727 034 человека; выздоровели - 3 537 826 человек; летальных случаев - 97 928.

Отметим, что с начала недели в Украине фиксируется увеличение новых случаев коронавируса. Вчера сообщили о более чем 7 тысячах новых заражений.

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