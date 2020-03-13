Режим ЧС и первая жертва коронавируса: ситуация в Радомышле

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Пожилая женщина скончалась 13 марта в больнице Радомышля Житомирской области. РБК-Украина следит за тем, что сейчас происходит в городе, и какие меры предпринимаются для сдерживания дальнейшего распространения инфекции.

В Радомышле действует режим ЧС

Вчера новый случай заболевания коронавирусом был выявлен у 71-летней жительницы города Радомышль на Житомирщине. В начале марта женщина вернулась из Польши без симптомов, а 12 марта ее госпитализировали с воспалением легких.

Проведение лабораторного исследования на коронавирус дало положительный результат. Сегодня состояние женщины ухудшилось, и в 15:00 стало известно о ее смерти.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, все контактировавшие с умершей были изолированы. Местные власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Радомышле.

в городе закрыты все учебные заведения;

медицинские учреждения приведены в режим повышенной готовности;

остановлена работа общественного транспорта, проводится санитарная обработка транспортных средств;

запрещено проведение массовых мероприятий;

закрыты кинотеатры и развлекательные центры;

сокращен график работы супермаркетов до 22:00;

социальным учреждением рекомендовано ограничить работу с населением;

закрыты городские рынки.

В своем обращении городской голова Владимир Тетерский заявил, что в Радомышле предпринимаются все необходимые меры карантинного режима для недопущения вспышки коронавируса.

Он призвал жителей не паниковать, воздержаться от посещения общественных заведений и оставаться дома, если есть такая возможность.

Для координации дальнейших действий в райцентр направилось руководство Житомирской области.

Фото: дезинфекция в Радомышле (dsns.gov.ua)

Проводится дезинфекция церкви и автовокзала

Как стало известно, во время инкубационного периода умершая женщина посещала церковь в Радомышле.

В связи с этим, сотрудники ГСЧС провели дезинфекционную обработку в здании церкви. Также санобработку провели в помещении городского автовокзала.

На выезде из города установят пункты пропуска

Все граждане, направляющиеся в Радомышль либо выезжающие из города, обязаны пройти санитарный контроль.

Полицейские на блок-постах будут проводить температурный скрининг на двух главных направлениях, ведущих из Радомышля: до Кочерова к трассе Киев-Чоп, и на дороге к Малину Житомирской области.

В Житомирской области коронавирус подозревают еще у нескольких человек

Все родственники и лица, контактировавшие с умершей, на данный момент находятся под наблюдением. Диагностику на коронавирус проходят пациенты инфекционной больницы Радомышля, куда была госпитализирована женщина.

Кроме того, на COVID-19 проверяют двух жителей Бердичева и Андрушевки на Житомирщине.