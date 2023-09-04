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Резервіст Формули-1 достроково став чемпіоном IndyCar: відео вирішальної перемоги

Фото: Алекс Палоу (ліворуч) став своїм за океаном (facebook.com/ChipGanassiRacingTeams)
Автор: Антон Федорців

Пілот команди Chip Ganassi Racing Алекс Палоу здобув чемпіонський титул серії IndyCar після перемоги на етапі чемпіонату в штаті Орегон. Паралельно в сезоні-2023 він наділений статусом резервного гонщика "Макларена" у Формулі-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт серії.

 

26-річний іспанець став дворазовим чемпіоном IndyCar після передостаннього етапу чемпіонату цьогоріч. На автодромі в Портленді він стартував п'ятим, але взяв гонку під контроль після раннього піт-стопу Грема Рейхала.

На першому відрізку змагань помилки припустився чемпіон сезону-2022 Вілл Пауер, який вилетів із траси в боротьбі з Алексом Россі. Судді випустили автомобіль безпеки, який і справив вирішальний вплив на визначення переможця. Палоу захопив ініціативу та здобув п'яту перемогу цьогоріч.

Власник команди Чіп Ганассі після перемоги іспанського пілота запевнив, що той матиме контракт і на наступний сезон. Кампанія-2023 стала для Палоу третьою у складі CGR. Після перемоги в дебютному сезоні він завершив наступний на 5-й сходинці.

Що відомо про IndyCar

Головна серія перегонів автомобілів із відкритими колесами в Північній Америці. Чемпіонат був заснований у 1996 році на противагу серії CART/Champ Car.

Головний конкурент IndyCar збанкрутував у 2008-му, а більшість команд звідти перейшли до молодшої серії. Серію можна назвати напіввідкритою, оскільки перелік постачальників шасі та двигунів затверджується менеджментом IndyCar. Головна подія чемпіонату – гонка "500 миль Індіанаполіса".

Рекордсменом за кількістю титулів IndyCar залишається новозеландець Скотт Діксон (2003, 2008, 2013, 2015, 2018, 2020). Натомість Chip Ganassi Racing найчастіше ставала командою-переможницею сезонів (11).

 

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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